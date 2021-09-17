Alaattin Aktaş: Hazine ile MB verileri arasındaki 80 milyarlık fark nereden geliyor?

Hazine’nin Merkez Bankası hesapları stok verilerdir. Hazine nakit dengesi verileri ile karşılaştırmak için ocak-ağustos arasındaki farkı bulmak gerekir. Hazine diyor ki; benim nakit dengemde kasamdaki artış 71 milyar lira idi. Oysa Merkez Bankası verilerine göre artış 151 milyar lira. Hazine ile Merkez Bankası verileri arasındaki 80 milyar liralık bu fark nereden geliyor?

Bu sorunun cevabının ne olabileceğini birkaç kişiye sordum. Aldığım cevaplar IMF’den rezervlere destek için sağlanan SDR’larla ilgili. Nakit değil, kullanılabilir imkanmış, onun için nakit dengesinde görülmüyormuş. İlginç olan, bu tutar hem Hazine hem de Merkez Bankası’nda görülüyor. Varlık ve yükümlülük hesapları birbirini götürüyor. Ama Hazine borç yazmıyor. Kafam tam karıştı. İşte bu yüzden yardım istiyorum.

Alaatin Aktaş’ın yazısı