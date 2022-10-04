Alaattin Aktaş: Enflasyonda zirve ekim ya da kasımda

Yıllık TÜFE artışı ekimde muhtemelen yüzde 86-88 aralığına çıkarak zirveye ulaşacak, kasım da bu düzeyde geçilebilir, aralıkla birlikte iniş başlayacak.

TÜİK eylül ayındaki tüketici fiyat artışını yüzde 3.08, üretici fiyat artışını yüzde 4.78 olarak açıkladı. Üretici fiyatlarıyla ilgili zaten bir tahminde bulunmak kolay değil. Tüketici fiyatlarındaki yüzde 3.08 de çok düşük ve şaşırtıcı bir oran mıdır; bunu söyleyebilmek için elde başka sağlıklı bir ölçüm olması gerekir. İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı yüzde 6.06’lık artış sınırlı bir kıyaslama olanağı verebilir. Çünkü İTO endeksinin hem baz yılı, hem kapsanan maddeleri çok farklı. TÜİK ile İTO oranları arasında aylık bazda fark olması normal bulunurken iki oranın uzun dönemde çok ayrışıp ayrışmadığına bakılır. İşte sorun burada, son bir yıldaki artış TÜİK’te yüzde 83.45, İTO’da yüzde 107.42 düzeyinde. İki endeksin yıllık artışı arasındaki paralellik marttan bu yana bozuldu ve makas giderek açılıyor.

Biliyoruz ki TÜİK’te de “bazı şeyler” mart-nisan gibi değişmeye başladı. Sonucu görüyoruz…

Eylül sonunda yüzde 83 olan yıllık tüketici fiyat artışı muhtemelen ekim sonunda zirveye çıkacak. 2021’i hariç tutarsak ekim ayları zaten yılın en yüksek artışının görüldüğü aydır. Bu ay da yüzde 4-5 dolayında bir artış görülmesi sürpriz olmaz. Bu durumda yıllık artış ekim sonunda yüzde 86-88 arasında oluşacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı