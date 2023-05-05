Alaattin Aktaş: En zengin için gidişat şahane

TÜİK geçen yıl yapılan ve 2021 yılındaki durumu gösteren gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı ve gördük ki durum tam başlıktaki gibi, gidişat şahane! Ama kimin için şahane; orası ayrı bir konu…

Özetin özeti şu: En yoksul yüzde 40’lık kesimin gelirinde kayda değer bir değişiklik yok, onlar yoksul kalmaya devam ediyor. Gelirden aldığı pay sıralamasında yüzde 40 ile yüzde 95 arasında olanlar kayba uğramış. En zengin yüzde 5 ise yıldan yıla değişim anlamında şimdiye kadar görülmedik bir gelir artışı sağlamış.

Bu verilerin 2022’de yapılan anketle 2021’deki durumu ortaya koyduğunu belirttim. Acaba enfl asyonun resmi verilerle bile yüzde 85’lere dayandığı, gıda enflasyonunun çok daha yukarılara çıktığı 2022’de durum ne olmuştur ki…

2021’den çok daha kötü bir tablonun oluştuğuna hiç kuşku yok.

Alaattin Aktaş’ın yazısı