Alaattin Aktaş: Döviz kaygısı bitmez

Hiç bitmeyen kaygımızdır; günün birinde doların tırmanıp gideceğini düşünürüz hep…

Hele hele döviz uzun süre yatay ya da yataya yakın gitmişse, götürülmüşse bu tırmanışın kaçınılmaz olduğu kanısı iyiden iyiye hakim olur…

Böyle düşünmekte de pek haksız sayılmayız; dönem dönem dolarda patlama yaşandığı olmuştur. Sonuncusunu da geçen yılki seçimlerden sonra yaşadık.

İşte şimdi de benzer kaygılar içindeyiz. Dövizin uzun süredir yatay gittiğini, bu yüzden de seçim sonrasında zincirlerinden kurtulacağını düşünüyoruz.

Ama göz ardı ettiğimiz bazı detaylar var.

Döviz, Mayıs 2023 seçimlerinden önce neredeyse yataya çok yakın seyretmişti. Oysa şimdi öyle değil.

Mayıs 2023 seçimleri öncesi kur adeta sabitlendi, doğru. Türk parası artık değer yitirmiyordu, dolar aylarca neredeyse sabit kaldı. Mayıs seçimi bitti, doları tutma gerekliliği ortadan kalktı ve haziran ve temmuz toplamında tam yüzde 34 artış oldu.

İşte şimdi de aynı kaygı yaşanıyor…