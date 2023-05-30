Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Döviz ‘Ben buradayım’ dedi

Döviz dün “Ben buradayım” dedi. Oysa şimdiye kadar olduğu gibi yerel seçime kadar da en istenmeyecek gelişme kur artışı. Geride bıraktığımız mayıs seçimlerinden önce geçen yılın ağustosundan beri dövizi tutmak için neler yapıldığını hatırlayalım. Tüm amaç kurun bu mayısa kadar hızla artmasını önlemekti.

Enflasyonun yükselmesi bile ikinci planda. Çünkü Türk halkının ekonominin iyiye mi, yoksa kötüye mi gittiğine ilişkin temel değerlendirme kriteri dövizin düzeyi.


Dolayısıyla dövizin kontrol dışı bir artış göstermemesini sağlamak adına gerekirse yukarıda anlattığım gibi dolaylı, gerekirse doğrudan faiz artışına bile gidilir. Yeter ki döviz artmasın, yeter ki ekonomik gidişat bozuluyor algısı doğmasın.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

SON HABERLER

YSK başkanı: Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete’ye gönderilecek

Yüksek Seçim Kurul (YSK) Başkanı Ahmet Yener, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete’ye gönderileceğini dile getirdi. AA’nın aktardığına göre, YSK başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 14 Mayıs’ta düzenlenen 28. dönem milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderileceğini söyledi. Yener dün, kesin sonuçlar için 29-30 Mayıs’ı işaret […]