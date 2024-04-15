Alaattin Aktaş: Döviz baskısı yok, faiz şu koşullarda değiştirilmez

Politika faizinin mart ayında yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarılması dövize olan talebi büyük ölçüde kesti. Hatta Merkez Bankası faiz kararını izleyen günlerde piyasaya dövizde satıcı değil, alıcı olarak girdi.

Mevduat faizleri daha da yükseldi ve son veriye göre üç aya kadar vadeli mevduatın yıllık bileşik faizi yüzde 65’e dayandı.

Merkez Bankası bankalardaki döviz hesaplarının fiziki döviz talebine dönüşmesini önlemek amacıyla döviz dönüşümlü KKM’den yararlanma olanağını artırdı. Gerçek kişilere 31 Mart itibarıyla bankalarda mevcut döviz hesaplarını kur korumalı mevduata çevirme olanağı sağlandı. Bu hesapların yıllık net faizi de halen en az yüzde 40 düzeyinde. Döviz dönüşümlü KKM’de en düşük faiz politika faizinin yüzde 80’inden az olamıyor. Politika faizi de halen yüzde 50 olduğu için KKM faizi yüzde 40’a denk geliyor. Bu en düşük oran, bankalar isterse daha yüksek faiz verebilir.

Yabancı yatırımcılar mart ayının ikinci yarısında hisse senedi ve DİBS için net 703 milyon dolar getirdi. Detayları bu köşede 5 Nisan’da yazmıştım.

Bu tutarın 695 milyon doları hisse senedi için, 8 milyon doları DİBS için geldi.

Nisanın ilk yarısındaki duruma ilişkin verileri bu haftadan itibaren göreceğiz. Gerçi ikinci haftada pek işlem olmamıştır ama en azından ilk haftanın verileri marttaki giriş eğiliminin devam edip etmediğini ortaya koyacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı