Alaattin Aktaş: Dolar tasarruf aracı olma özelliğini tümüyle yitirdi

Dolar, tasarruf aracı olma özelliğini en azından son altı ay için tümüyle yitirdi.

Doların geçen yılın ağustos ayındaki ortalaması 17.99’du. Ay ortalamasının bu düzeyde gerçekleşmesi, ilk yarıda 18’in altında kalınması sayesinde oldu. Dolar ağustosun ortasında 18’in üstüne çıktı ve hala 18’lerde…

Tasarrufunu dolar olarak değerlendirmeyi tercih edenler eylül- şubat döneminde enflasyona karşı fena halde yenik düştü. Grafik bu durumu o kadar somut bir şekilde gösteriyor ki, çok fazla değerlendirme yapmaya bile gerek kalmıyor.

Söz konusu altı aylık dönemde TL’nin değer kazandığını zaten reel efektif döviz kuru endeksi de çok açık biçimde ortaya koyuyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı