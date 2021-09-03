Alaattin Aktaş: Demek ki ölüm sayısı her zamankinden fazla; TÜİK’in bir türlü açıklayamadığı da bu değil mi zaten

Bir önceki yılın ölüm istatistikleri, içinde bulunulan yılın genellikle haziran ayında açıklanır. Bu yıl haziranda 2020’nin ölüm istatistikleri daha bir merakla beklendi. Covid-19 yüzünden yaşanan ölümlerin istatistiklere yansıyacağı ve böylece zaman zaman kuşkuya düşülen Sağlık Bakanlığı verilerini test etmenin mümkün olacağı düşünüldü. Tabii ki TÜİK haziranda ölüm istatistiklerini açıklamış olsaydı… Verilerin toplanamadığı gibi bir gerekçeyle ölüm istatistikleri açıklanmadı. Aradan üç aya yakın zaman geçti, söz konusu istatistikler ortada yok. Dün aldığımız bilgiye göre bu istatistiklerin ne zaman açıklanacağı da hala belli değil.

Ölüm istatistiklerini açıklamaktan kaçınan TÜİK aslında başka bir açıklama kapsamında ilk ipucunu çok önce vermişti. TÜİK’ten ilk sinyal nüfus istatistikleri açıklanırken aylar önce, bu yılın şubat ayında gelmişti. Ancak o zaman ölüm istatistiklerinin açıklanmasında bir gecikme olacağı beklenmediği için bu verilerin üstünde fazla durulmamıştı. Önceki gün açıklanan 2020 yılının GSYH gerçekleşmesine ilişkin verilerle nüfustaki anormal değişim bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yani TÜİK silahını temizlerken kendini vuran biri durumuna düştü! Nüfus artış hızı geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde gerçekleşti. Doğum sayısında dramatik bir gerileme yok; demek ki ölüm sayısı her zamankinden fazla. TÜİK’in bir türlü açıklayamadığı da bu değil mi zaten…

Alaattin Aktaş’ın yazısı