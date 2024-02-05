Alaattin Aktaş: CV’sinde ‘Eski Merkez Bankası başkanı’ yazan Erkan ABD’de çok daha yüksek maaşlı işler bulabilir

Görevden alma mı, istifa mı tartışmasına da hemen bir gerekçe bulundu, bir açıklama getirildi. Gaye Erkan iki yıl boyunca maaş almaya devam edebilsin diye görevden alınmış gibi gösterilmiş!

ABD’de milyon dolarlar kazandığı belirtilen Erkan “Aman n’olur, ben görevden affımı rica ediyorum ama siz beni görevden alındı gösterin de iki yıl boyunca maaşımı almaya devam edebileyim” mi dedi yani?

Şu durumda Erkan istifa ettiği halde iki yıllık maaş uğruna kendisine “Kovuldu” mu dedirtti?

Peki Erkan bu pazarlığı kiminle yaptı; Mehmet Şimşek’le mi, Erdoğan’la mı?

Daha da önemlisi Erkan böyle bir pazarlık yapabilecek gücü, yapmışsa eğer, nereden aldı?

Artık CV’sinde “Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı” yazan Erkan ABD’de herhalde çok daha yüksek maaşlı işler bulabilir.

Dolayısıyla buradan “bağlanacak” (bağlanırsa, çünkü o konu da pek net değil) aylık 5-6 bin dolar Erkan için ABD’de çok önemli bir para mı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı