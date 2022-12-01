Alaattin Aktaş: Büyüme hızı daha da düşecek

2023-2025 orta vadeli programında yer alan bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5 düzeyinde. Zaten hedef de yüzde 5’ti, tahmin de değiştirilmedi.

2022 için yüzde 5 büyümeyi verecek son çeyrek oranı yüzde 1.9.

Peki Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 1.9 büyür mü?

Ne gidişat bu düzeyde bir büyümeye erişilebileceğine işaret ediyor, ne de geçmiş yıllar esas alınarak yapılan hesaplamalar bu yıl böyle bir orana ulaşılabileceğini gösteriyor.

Yüzde 1.9 büyüme, 2022’nin tümündeki GSYH’nin yüzde 30’dan fazlasının son çeyrekte oluşması demek. Böyle bir oran hiç görülmüş değil.

Dolayısıyla yüzde 1.9 gerçekleşebilir olmaktan çok uzak görünüyor.

Ekonomideki gidişat ve yıllık büyümenin çeyreklere göre gerçekleşmesine ilişkin geçmiş yıl eğilimleri bu yıl son çeyrekteki büyümenin yüzde 1.1-1.2 dolayında kalacağına işaret ediyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı