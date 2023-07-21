Alaattin Aktaş: Bu kadar kolay mı yani?

Geçen ayki toplantıda “parasal sıkılaştırma sürecinin başlatılmasına” karar verilmişti, bu kez de “parasal sıkılaştırma sürecinin devamına” karar verilmiş…

Bunu sağlamak adına da faiz 2.5 puan artırılmış.

Yani şimdi söylenen şu mu:

“İşte faizi artırdık, bu sayede parasal sıkılaştırmaya devam ediyoruz ve enflasyondaki beklentilerin bozulmasını önleyecek, fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı kontrol altına alacağız…”

Bu kadar kolay mı yani? Enflasyon nerede, nereye gidiyor; faizde ancak nereye çıkılmış!

Parasal sıkılaştırmaya devam etmek gerekiyor; çünkü enflasyonun ana eğiliminde yükseliş sürüyor, Merkez Bankası böyle söylüyor. Üstelik bu yükseliş eğiliminin kaynakları daha da artmış durumda.

Merkez Bankası’na göre yurt içi talep güçlüydü, hizmet enflasyonunda katılık vardı. Merkez Bankası bu kez ücret ve kur kaynaklı maliyet etkisine ve vergi düzenlemelerinin yarattığı baskıya dikkat çekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı