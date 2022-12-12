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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Borsadaki artış nereye kadar sürer kestirmek mümkün değil

Borsadaki artışın nereye kadar süreceğini kestirmenin mümkün olmadığını söylüyorum ama bu mutlaka bir gün çok hızlı bir geri dönüş yaşanacağı anlamına da gelmez.

Çünkü 2023’ü sıradan bir yıl gibi göremeyiz.


Çünkü 2023’te iktidar değişecek mi ve ekonomi politikasında köklü bir değişiklik söz konusu olacak mı, bilmiyoruz.

Borsayı buralara tek şeride mahkum edilen yerli yatırımcı getirdi. Borsadaki yatırımcı sayısı rekor düzeye çıktı. Şimdiye kadar hisse senedi nedir bilmeyenler, ne yazık ki biraz da gözü kapalı bir şekilde senet aldı. Fiyatlar arttığı ve bir süre daha artacağı için şimdi herkes mutlu; kağıt üstünde herkes karlı ve kazanıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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