Alaattin Aktaş: Borç eritmenin iki yolu

Hep söylendiği gibi “borç milyonu aştıktan sonra” normal şartlarda ödenmesi pek mümkün değildir.

İki ödeme yolu vardır:

“Savaş ve yüksek enflasyon!”

Savaş olmayacağına, olmaması gerektiğine göre geriye tek yol kalıyor; yüksek enflasyon.

İşte iktidar da yüksek enflasyon tercihiyle enflasyonla mücadeleyi bir kenara koyarak hem milli gelirin büyümesini canlandırmış, hem de reel borç oranının (borç/milli gelir) hızla düşmesini sağlamıştır.

Sorunun yanıtı çok açık. Yüksek enflasyon borçlu şirketlerin ve Hazine’nin işine yarar.

Şirketler fiyatlarını enflasyona bağlı olarak yükseltebildikleri sürece borç ödemekte zorlanmazlar. Hele bir de sabit faizli ve TL borçlanmışlarsa…

Borçları dolarize olmasaydı aynı yorum Hazine için de yapılabilirdi. Ancak o da yüksek enflasyon ortamında hızla yükselen KDV ve ÖTV başta olmak üzere genelde artan vergi gelirleriyle borç ödemede kısmen rahatlayabilir. Kısmen diyorum, çünkü kur etkisiyle dövizli borçlarındaki artış nedeniyle borçlanma hızını kesemez.

Alaattin Aktaş’ın yazısı