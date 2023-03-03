Alaattin Aktaş: Bankalar buna nasıl engel olabilir

KKM’deki artışın neden DTH dönüşümlü hesaplarda faiz tavanının kaldırılması. DTH’nin normalde bir getirisi yok ya da çok az, KKM’ye dönülürse yüzde 20’yi bulan, hatta daha da yukarı çıkan faiz var. Bu da doğal olarak DTH’de durmak yerine KKM’ye geçmeyi cazip hale getiriyor. Bu arada DTH dönüşümlü KKM’de faiz tavanı kaldırılmışken, doğrudan TL ile açılan hesaplarda tavanın yüzde 11.5 olması, çok doğal olarak TL cinsi KKM sahiplerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Bu tasarruf sahipleri KKM vadesi dolduğunda ellerine geçen parayı dövize çevirip DTH dönüşümlü KKM açtırıyor. İşte Merkez Bankası’nın bu işlemler konusunda bankaları uyardığı belirtiliyor. İyi güzel de bankalar buna nasıl engel olabilirler ki ya da niye olsunlar ki. TL cinsi hesaplar için de kaldırın faiz tavanını, detayda boğulmayın!

Alaattin Aktaş’ın yazısı