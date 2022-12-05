Alaattin Aktaş: Bakalım ‘Enflasyonun belini kırdık’ denilerek ilk davul nerede çalınacak?

TÜİK bugün kasım ayının fiyat endekslerini açıklayacak ve yılın tümüne ilişkin fotoğraf artık daha net olarak ortaya çıkacak. Kasım ve aralıkta yüzde 3 dolayında artışlar görebiliriz. Bu düzeyde bir gerçekleşme durumunda 2022 yılının fiyat artışı yüzde 67 olacak. Çok daha geniş aralıkta ifade edersek yılı yüzde 65-70 arasında kapatacağız. Zaten orta vadeli programda dile getirilen oran da yüzde 65.

Bugün açıklanacak kasım oranıyla birlikte yıllık bazda zirveden iniş başlayacak. Çok muhtemeldir ki ekim sonundaki yüzde 85.51 zirveye işaret ediyor.

Kasım oranı yüzde 3.51’den düşük gelirse, ki beklenti o yönde, yıllık oran da bir miktar gerileyecek.

Ama asıl gerileme tabii ki aralıkta başlayacak. Kasım ve aralık yüzde 3’lük artışlarla geçildiği takdirde kasım sonunda yüzde 84.6’ya inecek olan yıllık artış, aralıkta tam 17 puan birden düşerek yüzde 67.4’e gerileyecek.

Bakalım “Enflasyonun belini kırdık” denilerek ilk davul nerede çalınacak!

Dizler kırıla kırıla halay çekildikten sonra dağılma zamanı geldiğinde eve gidilirken alınan ürünlerin fiyatının ocakta aralık ve kasıma göre yine arttığı görülecek. Ama olsun; kasımda yüzde 85 olan yıllık artış aralıkta yüzde 67’ye indi mi, indi! Fiyatlar ocakta önceki aylara göre artmaya devam etse de olur!

Alaattin Aktaş’ın yazısı