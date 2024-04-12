Akşener'den YSK'ya tepki: 'Hırsızların masasına haram olarak sundu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu’da itirazlarını reddeden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tepki gösterdi.

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Ordu’da AKP’nin adayı Hilmi Güler yüzde 40,06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,52 ile ikinci oldu. İYİ Parti, 16 bin 138 oy farkıyla kaybettiği Ordu için itiraz etmişti. İtiraz gerekçesi olarak da Türkiye ortalamasının çok üstünde geçersiz oy tespit edildiği, açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarında çift mühür olan pusulaların İYİ Parti’ye basılı olduğu, çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve pusula olduğu belirtilmişti.

YSK İYİ Parti’nin itirazlarını reddetti.

Bunun üzerine Akşener X hesabından şunları dedi:

* Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır.

* 98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların başında “partili” devlet memurlarının bulunduğu ve daha birçok garabetin kanıtlarla ortaya konulduğu Ordu seçimlerine yönelik tüm itirazlarımıza, YSK bugün red kararı vermiş…

* YSK, Orduluların iradesini yok sayarak kendi tarihine bir leke daha sürmüştür.

* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz’ın sandıkta milletimizden aldığı helali, hırsızların masasına haram olarak sunmuştur.

* Kendini hâlâ millet iradesinden üstün görenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki; doğruların elbet bir gün ortaya çıkmak, hakkın da elbet bir gün sahibini bulmak gibi çok güzel bir huyu vardır…