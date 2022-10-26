Akşener, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Davası’nda hapis cezası verilerek tutuklanan Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleriyle görüştü.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (26 Ekim 2022) itibariyle 1821 gündür hapiste.
Akşener, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen aileleri bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı. Görüşme bir saatten fazla sürdü.
ANKA’nın aktardığına göre görüşmede bir aile, çocuklarının yazdığı mektubu Akşener’e iletti. Akşener, ailelerin taleplerini dinledi.