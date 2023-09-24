Akşam Postası / 24 Eylül 2023

Prof. Dr. Ersoy: İstanbul’da bir yılda 7’den büyük iki deprem olabilir

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’da bir yıl içinde 7’den büyük iki deprem meydana gelebileceğini söyledi.

Robottan değil zekadan korkun: Bizden akıllısı çıkarsa kontrol elden gidebilir

Akıllı ev sistemleri, sürücüsüz arabalar, Siri… Yapay zeka (YZ) hızla gelişiyor. Genelde bilim kurgular YZ’yi insan benzeri özelliklere sahip robotlar olarak tasvir ediyor. Ancak YZ, Google’ın arama algoritmalarından IBM’in süper-bilgisayarı Watson’a ve otonom silahlara kadar her şeyi kapsayabiliyor.

Filenin Sultanları, 2023 Dünya Kupası’nı da kazandı

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde oynadığı yedi maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

Prof. Dr. Verimli: Anksiyete bir gül fidanı gibidir

Anksiyete o kadar yaygın ki yaşadığımız çağa ‘Anksiyete Çağı‘ da deniyor. Bir yandan yaşamımız kolaylaşıp en azından gücü yetenlerin konforu artarken diğer yandan kaygılarımız, gerginliğimizi besleyebiliyor.