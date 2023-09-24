Klişe ama tam da öyle: Freddie Mercury’yi hiç böyle görmemiştiniz

Eşsiz sesiyle rock’ın ölümsüz şarkıcı ve söz yazarları arasında yer alan Freddie Mercury’nin bugüne dek hiç görmediğimiz fotoğrafları, Sotheby’s’deki müzayedede gün yüzüne çıktı. ‘Freddie Mercury: Kendine Ait Bir Dünya‘ adlı, çoğu 80’lerden kalma poloraidlerden oluşan 265 fotoğraflık özel koleksiyon, Queen’in efsane solistinin sahne dışındaki yaşamına ışık tutuyor.

Freddie Mercury bir Japonya sevdalısıydı. Bu fotoğraf da 11 Ekim 1986’da bir Japon restoranında çekilmiş.

Açık artırması doğum gününden (yaşasaydı 77’nci yaşına basacaktı) bir gün sonra, 6 Eylül’de tamamlanan koleksiyon sayesinde Freddie Mercury’yi sahnedeki ikonik imajından çok farklı bir şekilde görmek, nevi şahsına münhasır kişiliğinin gizli kalmış yönlerine dair fikir edinmek mümkün.

Mercury bir kediseverdi.

Satışın küratörlüğünü üstlenen Sotheby’s’in kıdemli müdürü David Macdonald’ın söylediği gibi: “Freddie Mercury hakkında son 30 yılda çok şey yazıldı ve tartışıldı, ancak belki de daha önce hiç onun kişisel dünyasını aydınlatmaya bu kadar yaklaşma ayrıcalığına sahip olmamıştık, bu şimdiye kadar yalnızca en yakınları ve en sevdikleri tarafından biliniyordu.”

Freddie Mercury ve Elton John, Londra’daki Wembley Stadium’unda unutulmaz Live Aid konseri öncesinde, 1985.

Mercury 1991’deki ölümü öncesinde Londra’daki evini ve tüm mal varlığını yakın arkadaşı (ve eski nişanlısı) Mary Austin’e bırakmıştı. Austin (72) BBC’ye verdiği demeçte, bu fotoğraflar için “Bir birey olarak Freddie Mercury’nin ve tanıdığım erkeğin en derinlerine iniyor” demiş, koleksiyonu satma kararını hayatındaki ‘bu çok özel bölümü kapatmak‘ üzere ‘zor ama zorunlu‘ olarak nitelemişti.

Brezilya turnesinden.

Freddie Mercury’nin Garden Lodge adlı malikanesinden kişisel eşyalarının da yer aldığı müzayededen daha fazla görsele göz atmak için Sotheby’s’in ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.