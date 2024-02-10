AKP’nin Küçükçekmece’deki tanıtım etkinliğine silahlı saldırı: Bir yaralı

AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.”