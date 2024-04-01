AKP'nin bir kalesi daha düştü: Şanlıurfa'da zafer YRP'nin

Adıyaman’ı CHP’ye kaptıran AKP, Şanlıurfa’yı da Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) kaptırdı.

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Mayıs 2023’teki genel seçimden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu özgüvenle özellikle İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için kolları sıvamıştı.

Ancak kesinleşmemiş sonuçlara göre Erdoğan, bu çok önem verdiği kentleri kaybetmekle kalmadı. Ayrıca kalelerinden sayılan ve 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman’ın yanısıra 10 yıldır yönettiği Şanlıurfa’yı da kaybetti.

Kentte sandıkların tamamı açıldı. Son durum şu:

YRP: Yüzde 38,87

AKP: 33,64

DEM Parti: 21,16