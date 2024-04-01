Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP'nin bir kalesi daha düştü: Şanlıurfa'da zafer YRP'nin

Adıyaman’ı CHP’ye kaptıran AKP, Şanlıurfa’yı da Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) kaptırdı.

Fotoğraf: AA

Mayıs 2023’teki genel seçimden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu özgüvenle özellikle İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için kolları sıvamıştı.


Ancak kesinleşmemiş sonuçlara göre Erdoğan, bu çok önem verdiği kentleri kaybetmekle kalmadı. Ayrıca kalelerinden sayılan ve 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman’ın yanısıra 10 yıldır yönettiği Şanlıurfa’yı da kaybetti.

Kentte sandıkların tamamı açıldı. Son durum şu:

YRP: Yüzde 38,87

AKP: 33,64

DEM Parti: 21,16

AKP’nin kalelerinden biri ‘çöktü’: Adıyaman’da CHP adayı ezdi geçti

SON HABERLER

Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Günel haberi X’ten şöyle duyurdu: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, avukat Kazım Yiğit […]