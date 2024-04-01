AKP'nin kalelerinden biri 'çöktü': Adıyaman'da CHP adayı ezdi geçti

AKP, 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman’ı CHP’ye kaybetti.

Fotoğraf: AA

AKP, 2004 yerel seçimlerinden bu yana kalelerinden saydığı Adıyaman’ı elinde tutuyordu.

Ancak AKP Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da CHP’nin gerisinde kaldı.

AA verilerine oyların tamamı sayıldı. Son durum şu:

CHP: 49,74

AKP: 27,43

İki nedeni var

CHP’nin yaklaşık yüzde 30 gibi bir fark atmasının iki temel nedeni söz konusu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) etkisi. YRP adayı yüzde 14 civarı oy aldı. Aday etkisi. CHP, Adıyaman vekili Abdurrahman Tutdere’yi aday göstermişti. Tutdere özellikle deprem zamanında gösterdiği çabayla seçmenlerin gönlünü kazanmıştı.

Tutdere’den ilk açıklama

Bu arada Tutdere, seçimi önde götürdüklerini belirterek, deprem nedeniyle kutlama yapmayacaklarını kaydetti.