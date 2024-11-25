AKP'li Usta: Kendi kişisel hedefleri için çalışan siyasilerden bu ülke çok çekti

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, “Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, hatta milletinin önüne engel çıkaran, sadece kendi kişisel hedefleri için çalışan siyasilerden bu ülke çok çekti” dedi.

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Sakarya’da bir düğün salonunda düzenlenen AKP Kaynarca ilçe kongresinde konuşan Usta tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Zaman zaman kendilerini çok rahat şekilde “Dindar ve kindar bir nesil yetiştirme çabasındasınız” diye suçladıklarına dikkat çeken Usta, “Biz kindar bir nesil yetiştirmedik, yetiştirmeyeceğiz de. Böyle bir cümlenin içerisinde kindar kelimesi doğru değil. Neden derseniz? Bir Müslüman kindar değildir. Hiçbir zaman kin tutmayız” dedi.

Usta şunları söyledi:

“İstanbul selle çamurla uğraşırken, dün yine sözde belediye başkanları Almanya’da ülkemizi şikayet etmekle meşguldü. Bu zihniyetten, bu ülke çok çekti.

Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, hatta milletinin önüne engel çıkaran, sadece kendi kişisel hedefleri için çalışan siyasilerden bu ülke çok çekti.

Artık bunlara bir kere ‘Dur’ dedik. Bir daha da geçit vermeyeceğiz Allah’ın izniyle.“

‘Dini siyasetlerine alet edenlerden bıktık’

Daha sonra Usta, Orhan Gazi Kültür Merkezi’ndeki AKP Adapazarı kongresine katıldı.

Artık siyasetlerine dini alet edenlerden bıktıklarını vurgulayan başkan vekili şunları söyledi:

“Dindar nesil dediğimiz nesil, siyasetini dine alet etmez. Onurludur, kul hakkı bilir, doğrudur, dürüsttür, yalan konuşmaz, düzgün siyasetini yapar.

Maalesef Türkiye’nin böylesine çapsız, yalan ve algıdan beslenen bir muhalefet sorunu vardır. Bu sorun çözülmedikçe bu insanlar bu ülkede hiçbir zaman hiçbir yere gelemeyecektir.”