AKP’li başkanın ‘üye’ çağrısına salondan yanıt: Olmuyorlar, ‘Yalan söylüyorsunuz’ diyorlar

AKP’lilere “Çevrenizde kim varsa, eşiniz, dostunuz, kızınız lütfen üye yapalım” diye seslenen AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’ye salondaki bir partiliden yanıt geldi: “Başkanım üye olmuyorlar, olmuyorlar. ‘Siz bize yalan söylüyorsunuz’ diyorlar.”

Söz konusu toplantı, Adalet Bakanı Adulhamit Gül’ün de katılımıyla dün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Onat Kutlar Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda konunşan AKP’li başkan şunları söyledi: “Çevrenizde kim varsa, eşiniz, dostunuz, kızınız lütfen üye yapalım. ‘Benim şu kadar üyem var’ diyebilmeliyiz.”

Bu sırada Özkeçeci’nin sözünü kesen partili bir kadın, “Başkanım üye olmuyorlar, olmuyorlar. ‘Siz bize yalan söylüyorsunuz’ diyorlar” diyerek Özkeçeci’ye tepki gösterdi.

AKP’li başkan ise “Yalancılık Allah’ın düşmanı. Hiçbir zaman AK Partili yalan söylemez” diye yanıt verdi.

CHP’li Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan söz konusu videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.