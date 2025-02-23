AKP'de yeni MYK belli oldu

AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak yeni isimler belirlendi.
AKP’nin sekizinci olağan kongresi bugün yapıldı. MKYK’ya 39 yeni isim girdi, 36 isim yerini korudu.
İYİ Parti’den istifa eden Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman, eski futbolcu Mesut Özil, Osman Gökçek ve Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı da MKYK’da yer aldı.
Öte yandan Erdoğan da geçerli 1,547 oyun tamamını alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.
Partinin yeni yürütme kurulu şöyle:
- Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
- Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
- İnsan Hakları: Hasan Basri Yalçın
- Yerel Yönetimler: Mustafa Demir
- Kültür ve Sanat: Hüseyin Yayman
- Türki Devletler: Kürşad Zorlu
- Ekonomi: Nihat Zeybekci
- Tanıtım ve Medya: Faruk Acar
- Siyasi ve Hukuki İşler: Hayati Yazıcı
- Seçim İşleri: Ali İhsan Yavuz
- Dış İlişkiler: Zafer Sırakaya
- Teşkilat: Ahmet Büyükgümüş
- Sosyal Politikalar: Fatma Betül
- Mali İşler: Ahmet Baha Öğütken