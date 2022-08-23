AKP’de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kabineden bazı bakanlar ve partisinin genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

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AKP’nin genel merkezindeki beklenmedik toplantı saat 14:00’te başladı.

Toplantının içeriğine dair bir açıklama gelmedi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da davet edildiği öğrenildi.

Toplantıya katılan AKP yöneticileri ve Muş da son ana kadar toplantıdan haberdar değildi.

Erdoğan’ın günlük programında yer almayan toplantının genel gündemi bilinmese de seçim hazırlıklarının da konuşulacağı öğrenildi.

Toplantıya AKP Seçim İşleri Başkanlığı da katılıyor.

AKP’li kurmayların da haberdar olmadığı toplantıya Muş’un da katılacak olması ekonominin de konuşulacağı beklentisini yarattı.