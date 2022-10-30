AKP ve vekillikten istifa eden Fakıbaba: AKP’li Yıldız’ın ailesi beni öldürecekti

AKP ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, 10 gün önce tehdit edildiğini ve savcılığa başvurduğunu söyledi. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba “Soy ismi Yıldız olan biri” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’la davasını da anlatan eski vekil, Yıldız’ın ailesinden ’10-15 kişinin kendisini yakalasa öldüreceğini’ söyledi.

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Fakıbaba, AKP’den ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini 20 Ekim’de Twitter’dan duyurmuştu. İstifa mesajında AKP’de ‘siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan’ kişilerin olduğunu anlatmıştı. Vekil daha sonra İYİ Parti’ye katılmıştı.

Halk TV’de Sansürsüz programında konuşan Fakıbaba, “Türkiye’de gözü dönmüş kişilerin neler yapabileceğini Türkiye’de herkes bilir” diyerek savcılığa başvurduğunu söyledi.

‘İlk kırılma noktası’nın Şanlıurfa’da seçim öncesi hazırlanan milletvekili listelerin ‘masa başında oluşturulması ve kenti yansıtmaması’ olduğunu anlatan Fakıbaba şunları dedi: “Bu milletvekili listesini ‘Ahmet Fakıbaba yaptı’ dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileriyle kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanının AK Parti ilçe başkanına namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar.

2018 yılından sonra ben tefecilik de gördüm. Ama şu işi yanlış yapmayalım. Yıldız ailesi diyoruz değil mi? Yıldız ailesinde çok dürüst iş insanları var. Çok dürüst memurlar var. Çalışan işçiler var ama bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip 10-15 kişi, hakaret eden bağıran, gecenin saat birinde küfreden insanlar da var. Ama bunları bir kefeye koyduğunuz zaman bir haksızlık oluşuyor.”

‘Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi’

Fakıbaba, gazeteci Barış Pehlivan’ın “AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ailesi içinden 10-15 kişinin sizin bulunduğunuz yere gelip hakaret etmesinden bahsediyorsunuz doğru mu” diye sorması üzerine şunları söyledi: “Hakaret değil sadece, tehdit… Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. İbrahim Halil Yıldız’la mahkemelik olay devam ediyor. İbrahim beyle bir telefonda görüştük, sonra kardeşi aradı, 10-15 kişi geldi, küfürler hakaretler. Orada olsam belki kapı kırılıp girilecekti. Ölebilirdim de.

Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim. Düşman kazandım mı Yıldız ailesinden? Ben 10 öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Soy ismi Yıldız olan. Buna hakimler savcılar karar verecek. Yıldız ailesinin bu yaptığını AK Partili vekilin de diyerek o suçu ona yüklemenin de doğru olmadığına inanıyorum. Beni 10-15 kişinin devletin misafirhanesinde darp etmek için geldiklerinde ben İbrahim Halil Yıldız ile telefonda görüştüm. Birbirimize çok kötü şeyler söyledik. Ardından kardeşi aradı beni, sonra 10-15 kişi geldi. Buna rağmen ben diyemem ki ben milletvekili şöyle böyle diyemem.

Daha 10 gün önce soy ismi Yıldız olan biri arayıp çok büyük hakaret etti, aynı hakaretleri kendisine iade ettim. Her şey olabilir. Gözü dönmüş insanların neler yapabileceğini Türkiye’de herkes bilir.”

İkinci ‘kırılma’ noktası: Şenyaşar ailesi

İkinci kırılma noktası Şenyaşar ailesi olayın örnek gösteren Fakıbaba, şöyle devam etti: “Şanssız bir olay. Keşke sekiz kişi milletvekili seçilmeseydi de hiçbir insana bir şey olmasaydı. Ben yeniden vefat eden dört kişiye de Allah’tan rahmet diliyorum. İki aileye de başsağlığı diliyorum. Ben bakanken bana telefon geldi ve ‘Terör olayı var milletvekilinin kardeşi vefat etti’ diye. Hastaneye geldiğimde Şenyaşar ailesinden bir kişinin öldüğünü de bilmiyordum. Olayı yatıştırmaya çalıştım, Yıldız ailesinden bir kişiyi aldım ve Urfa’ya geldim. Ben Urfa’ya çıktım bir dakika sonra müthiş silah sesleri gelmeye başladı. Aldığım duyumlarla terör dediğim için de çok çok üzüldüm. Bir televizyon programında da ‘Bu olaya ben terör dedim ama terör değilmiş’ dedim.”

Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan Şenyaşar ailesine ait dükkanda tartışma sonrası silahlı kavga çıkmış ve Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’la Celal Şenyaşar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Suruç Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı çocuklarını görmek için giden baba Hacı Esvet Şenyaşar ve yaralı Adil Şenyaşar burada linç edilmişti.

Emine Şenyaşar’la saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın 9 Mart 2021 tarihinde başlattıkları ‘Adalet Nöbeti’ devam ediyor.