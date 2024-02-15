AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘HES projesinin zararları araştırılsın’ önergesine ret

Artvin Arhavi’deki HES projesinin bölgeye verdiği zararın araştırılması için verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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CHP, Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan HES projesinin bölgeye verdiği zararların tespiti ve genel olarak bölgedeki doğa katliamının önüne geçilmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları dedi:

“Bizim orada araziler çok eğimli. Yüzde 70-80’e varan eğimli araziler var. Eskilerin yasak diye tabir etmiş olduğu ağaç kesimini yapıldığı yerde heyelan gelecektir, aynı bugün Erzincan İliç’te yaşanan felaketin yeniden meydana gelmesine ilişkin itirazlı kayıtlar koydular ama buna ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.”

Muhalefet partilerinin de desteklediği önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.