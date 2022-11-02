AKP MKYK üyesinin yeğeni İYİ Parti’ye katıldı

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu’nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti’ye katıldı.
Miroğlu’na parti rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısından önce taktı.
Miroğlu, “Beni profesyonel iş yaşamından siyasete davete ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
AKP’nin eski milletvekillerinden Turhan Çömez, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da geçen günlerde İYİ Parti’ye katılmıştı.
Akşener, partiye katılımların devam edeceğine yönelik sinyaller vermişti.