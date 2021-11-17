Aklı Mars’ta: Elon Musk son evini de sattı

Mars’ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020’de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım’da son evine de alıcı buldu.

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Musk, şu anda 271,5 milyar dolarlık tahmini net değeriyle dünyanın en zengin insanı.

Tesla ve Space X CEO’su Musk’ın satışlardan toplamda 100 milyon dolarlık geliri elde ettiği tahmin ediliyor.

The New York Post’un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre ise son ev satışında kimse Musk’a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.

Teknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk’la iletişim kurması gerekiyordu.

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Satış sözleşmesinde ayrıca şarta bağlı bir maddenin yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk’ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.