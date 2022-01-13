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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yasaklamak çözse, tekkeler-türbeler bugün hala tartışılır mıydı?

Yasaklamak çözse, neredeyse yüzyıl önce kapatılmalarına dair kanun çıkarılan tekkeler, türbeler bugün hala tartışılır mıydı?

Aynı kanunla yasaklanmış şeyhlik, müritlik, dervişlik gibi unvanlar hala bahse konu olur muydu?


1925’te kanun emri çıkarıldı diye bütün memurlar şapka mı giyiyor sanki…

Hayatın çapraşık, karmaşık doğasına aykırı dümdüz emir ve yasaklarla toplumsal sorunlar halledilebilse, çoktan halledilmiş olmaz mıydı?

Muhalefet partileri, özellikle de Kılıçdaroğlu CHP’si, son 19 yıllık deneyimlerinden dersler çıkardı. Ama şahin destekçileri için aynı şeyi söylemek zor.

19 yaşındaki Enes’i cemaat evinde intihar bunalımına sürükleyen nedenleri, baskıları tartışmak başka şey. Bunun üstünden irticayla mücadele söylemini, ruhunu hortlatmak başka şey.

Akif Beki’nin yazısı

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