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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yani 2023’e kısmet değilmiş


Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye göre, çocuklarımıza güçlü, dünya lideri bir ülke bırakacağımız tarih, 2053.

Nebati, bu yeni hedefi “ruhumuzla adeta iman ettik” diyerek geçen hafta açıkladı.


Bakınız; Nebati’nin “sorun ne, sorun enflasyon. Bu bizi üzüyor mu, üzüyor. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz” temalı konuşması…

Yani 2023’e kısmet değilmiş, fakat az kaldı; dişinizi sıkar, 2053’e kadar sabrederseniz, enflasyon inşallah çözülecek. Olmadı, 2071 artık son milat, ekonomide şahlanma başlayacak, kesin!

Akif Beki’nin yazısı

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