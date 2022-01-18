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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Tabii kurt, kuzuyu yemeyi kafasına koymuşsa başka

Gelelim Sezen’deki kullanımına:

“Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…”


Şimdi burada geçtiği haliyle Adem ve Havva, niye erkek ve kadına gönderme diye tür isimleri olarak anlaşılmasın? Ve insana cahil demek, neden dini değerlere hakaret olsun?

Adem denildiğinde illa İslam peygamberi Hz. Adem kastedilmiyordur. Eski Ahit’te böyle mesela. Çok mu zor bunu anlamak, ayırt etmek?

Erkek ve kadınlar, cahil sözünü üstlerine alsa ve şarkıya tepki gösterse “saçmalamayın” diyecekler, bu ayrımı yapamıyor olamaz.

Tabii kurt, kuzuyu yemeyi kafasına koymuşsa başka. O zaman kuzu, istediği kadar aşağı tarafta sulansın. Kurdun ‘suyumu bulandırıyorsun’ bahanesinden kurtulamaz.

Akif Beki’nin yazısı

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