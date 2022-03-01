Akif Beki: Söylem-eylem tutarlılığını korumamız gerekmez mi?

AB ile ABD, Rusya’yla savaşmak dışındaki her seçeneğe başvurdu. Ukrayna’ya, yüzlerce milyonar avroyla dolarlık askeri yardım göndermek dahil. Savaş uçağı bile alıp yolluyorlar. En ağır ekonomik yaptırımları, art arda açıkladılar.

Biz daha hava sahamızı kapatmadık, savaş halinde Montrö’nün boğazlardan geçiş hükümleri kısmetse uygulanacak.

Bölge ülkesi olarak sağduyu ve tedbiri elden bırakmamamız doğru. Önde koşan, Türkiye olmasın elbette.

Fakat itibarlı bir dış politika için, söylem-eylem tutarlılığını korumamız gerekmez mi?

Rusya’yı durdurmaya, Ukrayna’yı korumaya gücümüz, çıkarlarımız el vermeyebilir. Ama sözümüzün değerini, ağırlığını da mı koruyamayız?

Akif Beki’nin yazısı