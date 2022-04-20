Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Sevgilerini gösterme şiddetinde fahiş artış


Neme lazım, iktidarın yerinde olsam şu taşın altını da kaldırır bir hinlik ararım…

Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe iftarına katılan sanatçıların tezahüratlarındaki doz artışı, neyle açıklanacak?


Türkücü Şükriye Tutkun, “Keşke babam olsa” diye yüksek sesle iç geçiriyor.

Magazinci Hakan Ural, “Devletin yalakası” olduğunu gururla haykırıyor.

Payitahtçı Bahadır Yenişehirlioğlu, Erdoğan’la fotoğrafını “Hünkarım” coşkusuyla paylaşıyor.

Gönül bu. Cumhurbaşkanı’nı sevdikleri, iktidar partisini destekledikleri için suçlanabilirler mi? Elbette hayır.

Fakat sevgilerini gösterme şiddetinde fahiş bir artış gözleniyor. Hararetlerinin derecesi, maddi sıkışıklıklarının ve duydukları ihtiyacın şiddetini de yansıtıyor gibi.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Her zaman genç: Duygu Asena

Yaşasaydı, bugün 76’ıncı yaşını kutlayacaktı. Büyük ihtimalle sosyal medyayı çok aktif kullanacak, hayatı

Özal ve ‘dört eğilim’in iktidarı!

Turgut Özal’ın ‘dört eğilim’inin temel hedefi politika yapılıyormuş gibi davranılan ve sınırları önceden çizilmiş bir kum havuzu siyasetiydi. Bugün o kum havuzunda siyaset illüzyonu üretenlerin Özal’a hürmeti şaşırtıcı değil. Özal, 24 Ocak/12 Eylül süreci ve ‘dört eğilim’ doktrini olmasaydı, bugün hiçbiri var olmayacaktı.

İBB’nin AKP döneminden kalan imar planlarına Danıştay’dan bozma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şimdiki yönetiminden önceki AKP’li idarecilerinin tarihi yarımadayı yapılaşmaya açacak imar planlarını Danıştay bozdu. ‘İhya’ adı altındaki imar planlarına göre, kayıp eser niteliğindeki tarihi eserler yeterli arşiv taraması yapılmadan İBB’nin tarihi yarımadada uygun gördüğü yerlere yapılacaktı.