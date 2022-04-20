Akif Beki: Sevgilerini gösterme şiddetinde fahiş artış

Neme lazım, iktidarın yerinde olsam şu taşın altını da kaldırır bir hinlik ararım…
Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe iftarına katılan sanatçıların tezahüratlarındaki doz artışı, neyle açıklanacak?
Türkücü Şükriye Tutkun, “Keşke babam olsa” diye yüksek sesle iç geçiriyor.
Magazinci Hakan Ural, “Devletin yalakası” olduğunu gururla haykırıyor.
Payitahtçı Bahadır Yenişehirlioğlu, Erdoğan’la fotoğrafını “Hünkarım” coşkusuyla paylaşıyor.
Gönül bu. Cumhurbaşkanı’nı sevdikleri, iktidar partisini destekledikleri için suçlanabilirler mi? Elbette hayır.
Fakat sevgilerini gösterme şiddetinde fahiş bir artış gözleniyor. Hararetlerinin derecesi, maddi sıkışıklıklarının ve duydukları ihtiyacın şiddetini de yansıtıyor gibi.