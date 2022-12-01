Akif Beki: Rusya’nın YPG’yle ilişkisi yokmuş gibi yapılıyor

Yok sayınca yok olacağını zannettiklerinden değil. Yüzleşemedikleri için, Rusya’nın YPG’yle ilişkisi yokmuş gibi yapıyorlardı.

Daha iki gün önceydi. İktidarın bir gazetesinde “ABD’nin YPG’yle kardeşliği” yazılırken diğer gazetesinde Rus komutanın YPG’yle toplantı haberi çıktı.

Ancak AK Parti Sözcüsü, “Suriye’deki terör örgütlerini hangi müttefikimizin koruyup desteklediğini çok iyi biliyoruz” demişti. ‘Müttefikler’ dememişti. Sorumluyu tekil tanımladığında da parmaklar, sadece ABD’ye sallanıyordu.

Rusya’nın rolü, bir görünmezlik zırhına saklı. Ne büyütülüyor ne üstüne gidiliyor.

Halbuki İstiklal’deki saldırı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya’nın, sözünü tutmadığını nazikçe söyledi.

Erdoğan “Terör örgütlerine kimlerin cesaret verip silanlandırdığını gayet iyi biliyoruz” derken hiç değilse çoğul konuşuyor. Şu ifadesi de Rusya’yı dışlamıyor:

“Türkiye’yi harf değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerleri ile görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir.”

İsim değiştirerek, askerleriyle görüntü verdirerek oyalayacağını sananlar, tek değil yani. Birden fazlalar, en az iki demek ki. Rusya’ya gönderme değilse ne?

Yine de iktidar medyası, Rusya’yı ayırıyor, görmezden geliyor.

İlla görmesi gerektiğinde de YPG’yle münasebetlerini hayra yoruyor.

Akif Beki’nin yazısı