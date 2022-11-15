Akif Beki: Rus büyükelçiliğinin taziyesi kabul edilmiş demek ki

İçişleri Bakanı Soylu, içimizi yakan terör saldırısından ABD’yi sorumlu tuttu ve köprüleri attı.

Soylu; Suriyeli Ahlam Albashir’in, üstünde ‘New York’ yazan eşofmanla yakalanmasının ardından açtı ağzını… Ve terör saldırısının ardındaki güç olmakla suçladığı ABD’ye, olay yerinden mesajını iade etti.

Bir yabancı devletle köprüleri atma, ipleri koparma kararını; fevri görünümlü çıkışlarla İçişleri Bakanı mı verir? G-20 Zirvesi’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bundan haberi ve onayı var mı? Bilmiyoruz.

Ama şunu biliyoruz; Erdoğan’la Putin’in 2019’daki Soçi Mutabakatı’ndan beri Kobani’nin denetimi Rusya’da. Ankara bastırınca Trump, ABD askerlerini çekmişti. Kontrol, Rus güçlerine geçmişti.

Rusya ile Türkiye, son 3 yıldır Kobani mıntıkasında 100’den fazla ortak devriye bile attı.

Soylu, saldırının Kobani bağlantısını tespit ettiklerini söylüyor. “Kobani talimatıyla” yapılmış.

Kobani’nin ve YPG’nin hâmisi olarak da ABD’yi gösteriyor. Onun için ABD Büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmedi. Suçlarını yüzlerine vurarak reddetti.

Rus Büyükelçiliği de taziye dilemişti. Onlarınki kabul demek ki. Kobani’yle ve YPG’yle bir alakaları bulunamadı herhalde.

Akif Beki’nin yazısı