Akif Beki: Perinçekgiller çıldırıyor şimdi

Seçim bitti. Dağılan ekonomiyi toparlasınlar diye Avrupa’dan Mehmet Şimşek, Amerika’dan Hafize Gaye Erkan çağrıldı. Hazine ve Maliye birine, Merkez Bankası artık diğerine emanet.

Şimşek de Erkan da bu milletin öz evlatları. Bir umudumuz, bu ikilide. Yapsa yapsa onlar yapar; düze çıkarsa çıkarsa ekonomiyi, sokulduğu çıkmazdan onlar çıkarır diye.

Avrupa ve Amerika çıldırmadı ama Perinçekgiller çıldırıyor şimdi.

Perinçek, hayal kırıklığına uğramış. Çünkü iktidar, yerli ve milli reçetesini bırakıp muhalefetin vaat ettiği mandacı reçeteyi uygulamaya koyuyormuş.

Diyor ki Perinçek:

“Mehmet Şimşek, mandacıların âlâsı. Açıkladığı program, mandacıların programı. Uluslararası normalara uyacağız. ABD’nin ve dünya finans merkezinin koyduğu kurallara uyacağız. Bu mandacılık.”

Seçim ekonomisinin bittiğinden haberi yok galiba.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide muhalefetin savunduğu modelle devam edecek.

Nedenini ise Mehmet Şimşek, Nebati’den görevi devralırken açıkladı: Türkiye’nin, rasyonel politikalara dönmekten başka seçeneği kalmadı.

Uluslararası itbara sahip bir finans yönetimine ihtiyaç olduğunu, seçim gecesi Erdoğan da ilan etmişti.

Oysa muhalefet, itibarlı yönetime ve rasyonel dünyaya dönüş vaat ettiğinde mandacılıkla suçlanıyordu.

Meğer doğru reçete onlarınkiymiş. Mandacılık filan da değilmiş.

Yanıltıldığı için kızıyor Perinçek ama oy veren herkes kızmıyor. İnandırıldığı modelden vazgeçilen iktidar seçmeni, yanıltılmaktan pek rahatsız değil.

Akif Beki’nin yazısı