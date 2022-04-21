Akif Beki: Nereye kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün yaşadığımız sıkıntıları, önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin bedeli olarak” görüyor.

“Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle” de sıkıntılara katlanmak gerekiyor.

Çektiğimiz büyüdükçe ödülümüz de büyüdüğüne göre, ne kadar çok çile çeksek o kadar iyi.

Fakat nereye kadar?

Cumhurbaşkanı, sıklıkla tekrarlıyor:

“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hale getirmekte kararlıyız.”

IMF’nin dünya ekonomileri sıralamasına göre durum şu…

2015’te, Türkiye 16. sıradaydı. İran 21. geliyordu.

2021’de ise İran 14. sıraya yükselmiş, Türkiye 21. sırada görünüyor.

İlerlerken az geriye gitmişiz yani.

Akif Beki’nin yazısı