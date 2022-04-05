Akif Beki: Nebati’nin ağzından yine bal damlıyordu hamdolsun

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon, yüzde 60’ı devirdi.

Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin ağzından, dün yine bal damlıyordu hamdolsun.

Nebati, müjdesini tekrarladı. Diş sıkıp az sabrederse aziz millet, sene sonunda enflasyonun makul seviyelere düşürüldüğünü görecek.

Demesine göre, faizle doları düşürdükleri gibi olacakmış.

Faizle doları “lan nasıl” dizginledilerse, enflasyonu da sene sonuna kalmadan dizginleyecekler.

Sürekli ertelenen bir müjde bu. Ekonomi sürekli ha şahlandı ha şahlanıyor. Türkiye uçuşa geçti geçecek, eli hep kulağında.

Milattan milada koşuyor memleket. Ne hikmetse milat, durmadan uzaklaşıyor. Tam yakaladık derken hay Allah, yine kaçmasın mı!

Son milat, 2023 seçimleri. İktidar o seçimleri de alırsa bu defa kesin şaha kalkacakmış ekonomi…

Türkiye’yi, parlak bir gelecek bekliyor. Teminatı, iktidar. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı.

Akif Beki’nin yazısı