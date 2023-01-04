Akif Beki: Lozan biter yalan bitmez

Bahçemizi kazsak bor, petrol ve doğal gaz fışkıracak ama Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri bırakmıyor diye uyduruluyordu.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin şahlanmasına izin vermeyen gizli maddeler, 2023’te kalkacaktı. Anlaşma yüzyıllıktı ve süresi doluyordu.

Bu Lozan efsaneleri, kazmayı vurduğu yerden jelibon madeni çıkaracağına inananları bile bastı bağrına.

Oysa efsanenin orijinal versiyonunda maden yasağı filan yoktu. Yıldıray Oğur, önceki gün Karar’daki yazısında izini sürdü, kaynağına indi.

1950’de, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisinden türemiş görünüyor. 29. sayısında, “Lozan’ın İçyüzü” adlı bir makaleden çıkmış. Takma adla yazan, Necip Fazıl.

‘Gizli maddeler’i güya ifşa ediyor makale. Bunu da devrin İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un sözlerine dayandırıyor. Fakat Curzon, İngiliz parlamentosunda o sözleri etti mi? Doğrulanamıyor, aslı meçhul. Curzon’un ağzına yakıştırıldığı anlaşılıyor.

Efsanenin ilk versiyonlarında gizli maddeler nasıl mı geçiyor? Harf, şapka gibi devrimlerle hilafetin kaldırılmasının, Ayasofya’nın namaza kapatılması ve başkentin İstanbul’dan taşınmasının şart koşulduğu şeklinde.

Kılık kıyafette Batılılaşma, Batı hayranı Osmanlı Sarayı’nda başlamıştı. İlber Ortaylı gibi tarihçiler, fırsat bulsa harf devrimini Abdülhamid’in bile yapacağını anlatıyor.

Fakat hayır, Cumhuriyet’i kurma izni karşılığında Haçlı’ya söz verilen tavizlermiş bunlar. Hristiyan Batı’ya yaranmak için, İslam’dan ve ümmetin liderliğinden vazgeçilmiş.

Akif Beki’nin yazısı