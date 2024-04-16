Akif Beki: Kendilerini düzeltmek yerine hâlâ kesip biçmeye, partiden adam eksiltmeye uğraşıyorlar

Ne yani, halk çocukları hep kapıcı mı olacak, sadece elitler mi lüks ciplere binip 5 bin liralık atkı takacak, 10 bin liralık ayakkabıyı hep onlar mı giyecek, bize çok görüyorlar tabii; diyen yeniyetme AK Parti elitleri vardı ya… İşte onlar, ıstakozu bir dava arkadaşlarına çok görmeye başladı.

Monaco’da yediği ıstakozu paylaşan AK Parti milletvekili ve benzeri son mücahitlerle mücahideler sebep olmuş, seçim yenilgisini onlara bağlıyorlar.

Davaya sonradan transfer edilenlerin lüks ve şatafat düşkünlüğü yüzünden halktan kopmuş, tabanlarının sorunlarından uzaklaşmışlar güya.

Kendilerinin suçu yok, Monaco’da ıstakoz yiyenlerle Maldivler’de tatile gidenler partiden ayrılsa mesele çözülecek, tek onlar sorumlu sanıyorlar.

AK Parti’yle halkın arasını açan ne kadar trol akıllı varsa hepsi en birinci Reis fedâisi kesildi. Reis muhafızlığı nâmına diğerlerine kılıç çekiyor, partiden def edip kovuyorlar.

Sanki mesele tam da kendileri değildi. Kendilerini düzeltmek yerine hâlâ kesip biçmeye, partiden adam eksiltmeye uğraşıyorlar.

AK Parti’nin ağır abileri ise şimdilik sessiz. Meydanın, bu zıpçıktı dava kahramanlarına kalması bile Necip Fâzıl’ın o sözünü doğruluyor:

“Biz hohlaya hohlaya buz dağlarını erittik; şimdi ortalık çamurdan geçilmiyor.”

Akif Beki’nin yazısı