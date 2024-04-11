Akif Beki: İsrail’le ticaret yalan değil gerçekmiş ve bazı Avrupa ülkeleri gibi biz de kısıtlayabilirmişiz

İkiyüzlü Hollanda, İsrail’e silah ambargaosu koydu. Riyakâr AB’nin komiseri Borrell, İsrail’e silah satışına kısıtlama ve utanmaz Fransa’nın Dışişleri Bakanı Sejourne, yaptırım istedi. Ahlâksız Batı’nın Adalet Divanı, İsrail’i soykırımdan yargılıyor. İrapta mahalli bile olmayan Güney Afrika da İsrail’i yargılatıyor.

Fakat hâlâ onların yapmayıp da bizim yaptığımız şeyler çokmuş gibi millet, İsrail’e kızıp acısını Batı’dan çıkarsın isteniyor.

İşte ancak o da tutmayınca ticari kısıtlamalara giderseniz bütün bu zikzaklar yüzünüze vurulmayacak mıydı?

İsrail’e Mescid-i Aksa’yı çevirebileceği dikenli tel, kullanabileceği jet yakıtı, savaş makinesine palet ve yağla demir, çelik satışlarına kısıtlama getirdik nihayet.

E hani Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Ticaret Bakanlığı, yalanlıyordu.

Meğer duayla Starbucks boykotundan başka silahlarımız da varmış. Üstelik çakmak gazından fazlasını satıyormuşuz. İsrail’e değil Filistin’e gittiğini söyleyenler de yalancı çıktı, hatırlatılmayacak mıydı?

Akif Beki’nin yazısı