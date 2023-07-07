Akif Beki: IMF yolsuzlukla mücadeleyi dayatacak

Düşünsenize; bol keseden seçim rüşveti dağıtacaksınız, halk düşmanı IMF bırakmayacak. Mali disiplini şart koşacak. Yasasını değiştirip istediğiniz gibi ihale dağıtacaksınız, IMF yine bırakmayacak. Yolsuzlukla mücadeleyi dayatacak.

Olmayan parayla saadet yaşatmayacak. Ayağımızı, yorganımıza göre uzattıracak. Türkiye Yüzyılı’na taş koyacak yani, başlatmayacak. Evet, tefecilere yüzde 10 dolar faizi ödemekten kurtaracak sizi; ucuza borç verecek ama nereye, nasıl harcadığınıza da karışacak. Saçıp savuramayacaksınız.

Akif Beki’nin yazısı