Akif Beki: İktidar elitleri, iktidardan memnun olmayanları anlamakta zorlanıyor

Halkın, ömründe görmediği zenginliği, refahı kendi dönemlerinde yaşadığını düşünüyor iktidar elitleri. Bu yüzden de iktidarlarından memnun olmayanları anlamakta zorlanıyorlar.

Hayat bir parça pahalandı, alım güçleri azıcık düştü diye bu nankörlük yapılır mı!

Sorun memnuniyetsizlerdeydi, tatminsiz ve şükürsüzdüler yönetici elitlerin gözünde. Hiçbir şeyi beğenmeyen, iş varken çalışmayıp işsizlikten yakınanlara ne yapsan yaranamazdın…

Bayram arifesi ucuz baklava kuyruğuna girenler var diyelim. Var ki kuyruğuna giriyorlardı, nankörlüğün alemi neydi!

Boş baklavanın icat edildiği ülkeden söz ediyoruz. İyisi ve dolusunun kilosu, 200 liralardan başlıyor. Ucuza kaçanı, 100 liralardan. Önünde kuyruk oluşansa 100 liranın altına satılıyordu, yaklaşık yarı fiyatına. Hesap edin alım gücünün nerelere geldiğini.

Akif Beki’nin yazısı