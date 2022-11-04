Akif Beki: HDP’yle yan yana gelmek muhalefet için suç, AKP’ye hak

Yeni Şafak, daha birkaç gün önce İYİ Parti’yi HDP’yle görünürken sobelemişti.

Bu dehşet verici hadiseyi, millete şöyle haber veriyorlardı: “HDP ile asla yan yana gelemeyeceğini defalarca söyleyen İYİ Parti, gizli ittifak ortağı ile Avrupa’da buluştu.

İki partinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda aynı masada oturdu.”

Korkunç bir suçtu, HDP’yle aynı fotoğrafa girmekten daha kötüsü düşünülemezdi.

Fakat birkaç gün sonra Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki bir AK Parti heyeti, Meclis’te HDP’yi ziyaret etmesin mi!

HDP ayrı masaya oturmamış, başka ittifak kurmamış gibi Altılı Masa’nın gizli ortağı olduğu yalanını yaymaya devam ederlerken oluyor bu.

Ve HDP’yi, meşru bir parti değil de kapatılması gereken bir terör örgütü uzantısı olmakla suçladıkları, dışladıkları sırada…

AB’nin bir davetinde HDP’lilerle yan yana gelmek, selam alıp vermek; muhalefet için affedilmez suç…

Ama Anayasa değişikliği için birlikte çalışma teklifiyle heyet halinde kapısına gitmek, HDP’den destek istemek; AK Parti’ye hak.

Akif Beki’nin yazısı