Akif Beki: Halkı uzaya kendinizi Maldivler'e ışınlarsanız

Yahu, sadece 2023 hedefleri başarılsa, kişi başına 25 bin dolar milli gelir düşse… Maldivler’de tatil mi batardı millete, orta halli herkes giderdi. Monaco’da ıstakoz mu rahatsız ederdi, orta halli herkes yiyebilirdi. Sadece kodamanlar değil. Hem iktidar seçkinleri de saklamak zorunda kalmazdı.

Istakozu halktan gizli yer, Maldivler’e çaktırmadan belki gidersiniz de orta sınıfın yok oluşunu nasıl saklayacaksınız?

Çözülecek sanırsınız ama hayır, davanın kazananları, enselerinin nasıl kalınlaştığını göstermezse halktan kopuş sorunu çözülmez. Sandıktan yanlış ders çıkarmış olursunuz, o kadar.

Halka ıstakoz yedirmek için oy alıp kendiniz yer, halka Maldivler’de tatil yaptırmak için oy isteyip kendiniz gider, halkı zenginleştirme vaadiyle gelip kendinizi zenginleştirirseniz seçim yenilgisinin sorumlusunu kendinizden başka yerde aramayın.

Akif Beki’nin yazısı