Akif Beki: Halk tasarrufta devletse düşünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Sapanca’daki Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde müjdeyi duyurdu. Yılın ikinci yarısında kamuda tasarruf ve harcama kontrolü, güçlü bir şekilde devreye girecekmiş. Hayırlısıyla inşallah, geç olsun da güç olmasın.

Ha, neyi mi bekliyorlar? Çalışma tamamlanmamış.

Şimşek’in ifadesiyle şöyle:

“Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü ayağında çalışıyoruz. Yakında bazı hususları paylaşacağız, gereken adımları atacağız” dedi.

Hayret, halkın kemerini tâ geçen yıldan sıkmaya başlarken bu kadar uzun çalışmaları gerekmemişti.

Hatta halk için o kadar ince çalışmışlar ki, asgari ücretlinin bu temmuzda bir daha maaş zammı almasına da gerek kalmamış.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, açıkladı. Asgari ücrete ocak ayında zam yaparken temmuz ayında ikinci bir zam yapmama seçeneğini de göz önünde bulundurarak yapmışlar.

Halkı çok düşünmüşler yani, temmuzda zam yapmamayı baştan hesap etmişler, sağ olsunlar.

Ocaktaki yüzde 49’luk zam, önceki 6 aylık yüzde 37 enflasyona göre değil miydi? Üste fazladan verdikleri yüzde 12 de ilk 3 ayın yüzde 15’lik enflasyonu karşısında çoktan eridi. Kalan 9 ayda taş mı yesin asgari ücretli?

Enflasyona ezdirmemek için baştan planladıkları buysa hiç planlamasalar halkın hâli ne olurdu, Allah bilir.

Boğazınızdan kısmaya geçen yıldan başladınız belki ama dayanın, yılın ikinci yarısında devlet de tasarrufa girecekmiş, ne kaldı!

Akif Beki’nin yazısı