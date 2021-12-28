Akif Beki: Eskiden AK Parti bu pası İmamoğlu’na vermezdi

Bu kadar kolay oynayıp altın gole çevireceği pası, AK Parti’nin siyasi aklı ve basireti İmamoğlu’na eskiden vermezdi.

Öyle ya!…

Belediyede işe alınanların ‘terör’ geçmişi varsa adliye niye ‘temiz kağıdı’ verdi? Haklarında mahkeme kararı yoksa nasıl terörle suçlanabiliyorlar?

Sonradan ‘terör’e bulaştılarsa, bu kişiler temiz kağıdıyla İBB’ye girerken İçişleri neredeydi? İçişleri’nin görevi sadece tespit etmek midir? Kim yakalayıp yargıya sevk edecek? Polis neyi bekliyor?

Bakan Soylu, terörle irtibatlı 557 kişinin İBB’ye alındığını 2 hafta önce söyledi. Biliyorduysa niçin yakalatmadı da iki hafta sonra soruşturma açtırdı?

Tersinden sorarsak: İçişleri Bakanı, henüz soruşturma bile açılmadan bu kişiler hakkındaki ‘iddia ve ihbar’ların kesin doğru olduğunu neye dayanarak söyleyebildi?

Kimin suçlu olduğuna artık mahkemeler yerine siyaset mi karar veriyor? Adli sicil kayıtlarının yerini dedikodu fişleri mi aldı?

Akif Beki’nin yazısı