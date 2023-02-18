Akif Beki: Erdoğan’ın 2003’te kurduğu suç zinciri, Maraş depreminde aranmıyor

Erdoğan’ın, 2003 Bingöl depreminde kurduğu suç ve sorumluluk zinciri, Maraş depreminde aranmıyor, kopmuş demek.

İktidara geldikten 7 ay sonraydı. Bingöl depremine tepkisi, nasıl bir Türkiye devraldıklarını da anlatmayı amaçlıyordu. Erdoğan şunları demişti:

“Buna ihmal denmez… Kaldı ki yeni binalar… Herhalde bunlardan artık bu toplumun ders alması ama bunların suçlularını da tabii gerekli şekilde masaya yatırmalı… Yeraltında fay kırıklarından önce, bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkânlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay, kader diye geçiştirilemez.”

Asrın yıkımında on binlerce ölümün, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığıyla alakası eskiden vardı da artık hiç kalmadı, yoksa…

Akif Beki’nin yazısı